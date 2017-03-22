Adli görüşme odaları 3 Nisan'da açılıyor

ÇOCUKLARIN ve mağdur kadınların kendilerini daha rahat ifade edebilmesi için hayata geçirilecek adli görüşme odaları uygulaması 3 Nisan'da başlıyor. 31 pilot adliyeden biri olan Antalya Adliyesi'ndeki adli görüşme odası, kapılarını yargı mensuplarına açtı.

Adalet Bakanlığı tarafından çocuk ve kadınlar başta olmak üzere diğer kırılgan grupların ifade ve beyanlarında ikinci bir mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla hayatı geçirmeyi planladığı adli görüşme odalarıyla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Nisan ayında pilot illerde hizmete girmesi planlanan adli görüşme odalarıyla ilgili Antalya Beldibi'ndeki toplantıya katılan cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı çalışanları, Antalya Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemede bulundu. Ziyarete Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir de katıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, heyete hazırladıkları adli görüşme odaları hakkında bilgi verdi. Başsavcı Solmaz, adli görüşme odalarının Türkiye'de yeni bir çalışma ortamı olduğunu söyledi. Adli görüşme odalarının bekleme, görüşme ve izleme olmak üzere üç bölümden oluştuğunu anlatan Ramazan Solmaz, “Mağdurlar ve suça sürüklenen çocuklar, tanıklar ve dezavantajlı gruplar, özellikle kırılgan gruplar adliyeye geldiklerinde daha uygun ortamda, ev ortamında karşılanacaklar. Burada bulunan psikolog, pedagog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızın gözetiminde kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanacak" dedi.

Muhittin Özdemir ise şu anda Türkiye'deki 26 büyük adliyede Antalya'daki konseptin aynısının hazırlandığını söyledi. Buradaki görüşmelerin UYAP'a bağlantılı olacağını anlatan Özdemir, adli görüşme odalarında hizmet vermesi için Adalet Bakanlığı'nda görevli 700 civarında psikolog ve pedagog gibi personelin eğitime alındığını söyledi. Eğitim tamamlandıktan sonra adli görüşme odalarındaki personelin koordinatör ve başsavcı vekilleriyle birlikte çalışmalarına başlayacağını belirten Özdemir, “İnşallah önümüzdeki 3 Nisan'da bu hizmetlerimiz başlamış olacak" dedi.

ADALETİN KALİTESİNİ ARTIRACAK

Adli görüşme odalarının adaletin kalitesini artıracağını söyleyen Özdemir, "Bir suçun mağduru olarak gelmiş, bir cinsel istismar mağduru kadını düşünün. Yaşadığı fiilin şoku altındaki bir kişinin hakim ya da savcının direkt karşısına gelip anlık bir şekilde hemen sorulara cevap verebilmesi imkansız. Yani orada neyi söylese, doğruyu hatırlayamama ihtimali var. Onun için biz başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, suç mağdurları kişiler için bu odaları planlıyoruz. Netice itibarıyla önce bekleme odasında uzman refakatında rahatlayan mağdurumuz, daha sonra görüşme odasında uzman nezaretinde ifadesini verecek. Hakimlerimiz, savcılarımız, varsa dosyanın diğer tarafları ve avukatlar da diğer yan odada görüşme yapılan odayı kameralar vasıtasıyla izleyecek. Netice itibarıyla yapılan görüşme dosyaya delil olarak girecek. Bu uygulama adliyelerimiz için bir milat" diye konuştu.

Üç bölümden oluşan adli görüşme odasında çocukların karşılandığı bölüm çocuk kreşi gibi hazırlandı. Rengarenk mobilyaların bulunduğu bu bölümde karşılanan çocuklar, burada rahatladıktan sonra görüşmeye alınacak.

DHA