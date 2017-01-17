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Kocaeli Haberi: Adliyeden firar eden asker yakalandı

Adliyeden firar eden asker yakalandı
12:1717 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Adliyeden firar eden asker yakalandı
Adliyeden firar eden asker yakalandı

İZMİT'te, bir soruşturma kapsamında adliyeye getirilen asker firar etti. Koşarak adliyeden kaçan asker polislerin havaya ateş açması sonucu durdurularak yakalandı.
Bu sabah saatlerinde, Kocaeli Adliyesi'ne getirilen asker yanında bulunan askerlerin bir anlık boşluğundan yararlanarak firar etti. Koşarak adliyeden çıkan asker kaçmaya çalışırken, jandarma ve polis peşine düştü. Adliyeden çıktıktan sonra yaklaşık 200 metre kaçan asker, polislerin havaya ateş açması sonucu durdu. Polisler yakaladığı firariyi askerlere teslim etti. Yakalanan kişi askerler tarafından yeniden adliyeye götürüldü.

 

DHA

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