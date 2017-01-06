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İzmir Haberi: AFAD' Çanakkale için uyardı

AFAD' Çanakkale için uyardı
10:246 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
AFAD' Çanakkale için uyardı
AFAD' Çanakkale için uyardı

ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), bugün öğle saatlerinde başlayarak pazar gününe kadar sürecek kar yağışı nedeniyle kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çanakkale AFAD, il merkezi başka olmak üzere ilçelerde yaşayan vatandaşları şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yoğun kar yağışları, önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'nden, Çanakkale AFAD'a gönderilen 06.01.2017 tarihli hava raporunda; ilimizde bugün öğle saatlerinden sonra başlamak üzere pazar gününe kadar sürecek ve özellikle Kuzey ve Doğu ilçelerimizin (Çan, Biga, Yenice, Bayramiç ve Gelibolu) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı, yarın (cumartesi) ise hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar ineceği ve özellikle yüksek don olaylarının görüleceği belirtilmiştir" denildi.
Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının da yaşanmasının beklendiği belirtildi.

 

DHA

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