Afgan kadın polisler 'Sivas'ın yollarına' türküsüyle mezun oldu

SİVAS Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki 4 aylık eğitim çalışmalarını tamamlayan 250 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu. Afgan mezunlar, İstiklal Marşı okuyup 'Sivas'ın yollarına' türküsünü seslendirdi.

2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulda düzenlenen diploma törenine, Afganistan İçişleri Bakanı Taj Mohammad Jahed, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte bazı il protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende daha sonra okulun tanıtım videosu gösterildi. Ardında Sivas'ta eğitim gören Afgan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ve 'Sivas'ın yollarına' türküsünü okudu.

Törende konuşan Afganistan İçişleri Bakanı Taj Mohammad Jahed, dost ve kardeş ülke Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye kardeş bir ülke ve yıllardan beri hep bizim yanımızda olmuş ve dostluğunu bize isbat etmiştir. Türkiye ile dost olduğumuz için mutluyuz ve bu dostlukla gurur duyuyoruz. Türkiye bölgede ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye devletinin faaliyetleri Afganistan'da her zaman kayda değerdir ve her zaman Afgan halkı buna karşı minnet duymuştur. Özellikle son 15 yılda Afganistan'ın yeniden ayağa kalkma noktasında çok önemli roller üstlenmiştir" dedi.

'AYRIM GÖZETMEKSİZİN YARDIM ELİ UZATIYORUZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ise Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini ifade ederek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de dost ve kardeş ülkelere ayrım gözetmeksizin yardım elini uzatıyoruz. Afganistan ile çok eskilere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunmakta. Afganistan coğrafi olarak Türkiye'ye ne kadar uzaksa tarihi, siyasi kültürel ve gönül bağı olarak da bir o kadar yakındır. Bu kardeşlik projesi neticesinde değerli Afganistan halkına Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle insan unsuruna katkı sağlamanın onurunu taşıyoruz. Mezun olan kadın polislerimiz sizler tarihi Türk-Afgan dostluğunun timsali olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da, polis teşkilatının en temel görevinin halkın huzur ve güvenliği olduğunu belirterek, "Ülkemiz ve emniyet teşkilatımız ülkeler arası iş birliğinin gelişmesine büyük önem vermektedir. Dostluğunu ve kardeşliğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Afganistan'a desteğimiz her zaman sürecektir. İki ülkenin sınırlara meydan okuyan sevgi ve kardeşliğine katkımız olduysa bundan büyük gurur ve onur duyacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Roqıa Rezayı yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere diplomaları ve ödülleri verildi. Tören sonunda yemin eden kadın polisler, havaya kep yerine karanfil atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

