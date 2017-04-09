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Son Dakika: Afrika patriğinden Mısır'daki terör saldırılarına tepki

Afrika patriğinden Mısır'daki terör saldırılarına tepki

18:159 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Afrika patriğinden Mısır'daki terör saldırılarına tepki
Afrika patriğinden Mısır'daki terör saldırılarına tepki

 Afrika ve İskenderiye Patriği II. Theodoros, Mısır Kıpti kiliselerinde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Afrika ve İskenderiye Patriği II. Theodoros, Hristiyanların en kutsal günlerinden sayılan Vaion Pazarı'nda Mısır Kıpti kiliselerinde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınadı. Mısır halkının yanında olduğunu belirten Afrika Ortodoks dünyasının dini lideri II. Theodoros, “İnsanların acılarını dindirmek için çarmıha giden İsa'nın, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine teselli vermesini, mübarek Mısır'a barışı getirmesini dileyelim” dedi.

DHA

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