Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaşındaki Sahra Sıla Yılmaz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gökçe Yılmaz yönetimindeki 03 EU 681 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 48 yaşındaki Hasan Hüseyin Bülbül idaresindeki 35 V 2826 plakalı otomobili sollamak isterken sürücünün kontrolünden çıktı. Çarpışan otomobiller yoldan çıkıp askeri havalimanı bölgesine uçarken, Yılmaz'ın otomobili ters döndü.

Kazada Gökçe Yılmaz'ın kullandığı otomobilden fırlayan kızı Sahra Sıla Yılmaz ağır yaralanırken, aynı araçtaki oğlu Turan Türkmen Yılmaz (13) ile diğer aracın sürücüsü Hasan Hüseyin Bülbül, Şerife Bülbül (49), Ayten Akdağ (46) ve Yasin Bülbül (17) yaralandı. Gökçe Yılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sahra Sıla Yılmaz kurtarılamadı. Diğer 5 yaralı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DHA