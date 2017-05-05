Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çobanlar karayolu Hamidiye Köyü yolu kavşağında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 03 KS 662 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, ters döndü. Kazada, Nevzat Kılınç (50) ve Şerefat Gümüş (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, Naz Gümüş (6), Ekrem Gümüş (33) ve sürücü N.K. (46) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar ve Bolvadin Devlet Hastaneleri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevzat Kılınç ve Şerefat Gümüş'ün cesetleri de morga gönderildi.

DHA