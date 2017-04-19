Afyonkarahisar’da otobüsle kamyonet çarpıştı: 19 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut İlçesi'nde otobüsle kamyonetin çarpıştığı kazada, 19 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Şuhut Belediyesi'ne ait Ahmet Ç. yönetimindeki 03 SK 073 plakalı otobüs ile İlhan Ö. yönetimindeki 03 SG 044 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 19 kişi hafif yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılara ayakta müdahale edildi.
DHA