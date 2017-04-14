Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama ve yangın

AFYONKARAHİSAR'da yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmaya ait yağ fabrikasında saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı. Binadan metrelerce yükseğe yükselen alevler Afyonkarahisar kent merkezinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir patlamaya karşı bölgeye tüm girişleri kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken yağ fabrikasında büyük hasar meydana geldi.

DHA