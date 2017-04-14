Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama ve yangın (2)

FABRİKA YANGININDA 2 KİŞİ YARALANDI

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 3. Sokak'taki yağ fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında işçiler 36 yaşındaki Yusuf Kalaycı ile 30 yaşındaki Sedat Taşar yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler ambulanslarla hastanelerde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yanı sıra çevre belde ve belediyelere bağlı ekiplerin zaman zaman patlamaların da olması nedeniyle alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

DHA