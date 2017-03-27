Afyorkarahisar'da FETÖ'den 18 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 36 kişi geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 6'sı cumhuriyet başsavcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 12'si adli kontrolle bırakılırken, 18'i ise tutuklandı.
DHA