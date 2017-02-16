Ağaç işleyerek yaşamını kazanıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ Köyü'ndeki ilk marangozhaneyi açan genç girişimci Fırat Kızıl, Kazdağları'nın çam, meşe ve kavak ağaçlarından hazırladığı mobilya ürünleriyle yoğun talep alıyor.

Bayramiç ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki dağ ve orman köyü olan Yassıbağ'da yaşayan ve iş ararken baba mesleği ağaç işlemeciliğine merak salan evli ve 1 çocuk babası 24 yaşındaki Fırat Kızıl, bakkalı bile olmayan köyde marangozhane açtı. Babasının da yardımıyla ahşap ürünleri hazırlamaya başlayan Kızıl, kütükleri oyarak hazırladığı sandalye, masa ve sehpalarla ilgi gördü.

Bu işi yapmaya karar verdiğinde köylülerin kendisine güldüğünü anlatan Kızıl, şimdi çeşitli illerden de gelen taleplere cevap vermeye çalıştığını belirterek, "Askerden geldikten sonra boş boş dolaştım. Daha sonra dedemin amatörce dağ köylerindeki kahvelere yaptığı sandalyeler ilgimi çekti. Ondan örnek alarak başladığım işi babamın da yardımıyla geliştirdim. Hazırladığım ürünler beğeni topladı. Şimdi bu işten geçimimi sağlıyorum" dedi.

DHA