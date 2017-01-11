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Tekirdağ Haberi: Ağaca çarpan cenaze aracının sürücüsü yaralandı

Ağaca çarpan cenaze aracının sürücüsü yaralandı
13:2311 Ocak 2017
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Ağaca çarpan cenaze aracının sürücüsü yaralandı
Ağaca çarpan cenaze aracının sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kontrolden çıkan cenaze nakil aracı, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü Rüştü Karabayram yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Saray Gişeler Mevkii'nde meydana geldi. Edirne'den cenaze naklinden dönen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Rüştü Karabayram'ın kullandığı 34 NZ 1878 plakalı cenaze aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücüsü Rüştü Karabayram, olay yerine gelen ambulansla alınarak Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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