Ağbal: Her oy Türkiye düşmanlarına gösterilen kırmızı kart (2)

KDV KANUNU, ZORLUKLAR ÜRETEN BİR KANUN

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası'nın ardından Kocaeli Ticaret Odası'na geçerek Kocaeli İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Naci Ağbal, KDV Kanunu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KDV Kanunu gerçekten çok zorluklar üreten bir kanun. Bunu ben son dönemde arka arkaya söylüyorum. Parayı tahsil etmeden, devlet olarak biz diyoruz ki; bunun parasını ödeyin. Neden, KDV Kanunu'nun temeli bu. Ama 1985 yılında yürürlüğe giren bu kanunu artık bu kadar süreden sonra masaya yatırma zamanı geldi. KDV gerçekten bu ülkenin ekonomisine, kalkınmasına, büyümesine ne kadar hizmet ediyor Mevcut sistem ne kadar sürdürülebilir, bunu da görmemiz lazım. Bugün muhasebecilerimizin çoğu bu KDV ile ilgili muamelelerle uğraşıyor. Bir iade işlemi olacak, onlarca işlemi oluyor. Mükellefe de yazık. Mükellefe KDV yükünü biz yüklüyoruz, ondan sonra mükellef bizden almaya çalıştığında, bu sefer biz ona olabildiğince zorluk çıkartıyoruz, engel çıkarıyoruz. Vergi dairesiyle mükellef arasında adeta bir kavga ortamını kendimiz oluşturuyoruz. Yani devlet olarak alırken alıyoruz, ama verirken gerçekten vermemek için kırk dereden su getiriyoruz. Açıkça ifade edeyim, devlet olarak alacağımıza gelince celalleniyoruz, ama borcumuza gelince de getir bakayım kırk tane belgeyi, şu evrakları, bir daha bakalım diyoruz. Ondan sonra muhasebeci arkadaşlarımız gerçekten zorlanıyor. Bu sefer vergi dairelerinde memur arkadaşlar ve muhasebeci arkadaşlar çok da uygun olmayan huzursuz bir takım tartışmalara giriyor."

GENEL MÜDÜRE TALİMAT VERDİ

Salondakilerin isteklerini ve sorularını cevaplayan Ağbal, 65 yaş üzerini taşıyan özel halk otobüslerinde ücretsiz taşınması karşılığında devletten alması gereken paraları alamadıklarını ifade etmesi üzerine, Bütçe Genel Müdürü'nü telefonla arayarak, "Bu özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü vatandaşları taşıma karşılığında bizden alacakları var. Bana şikayette bulunuyorlar. Diyorlar ki paralarımızı geç alıyoruz. Ödenekleri serbest bırakmıyor musunuz Bu incelemeleri geciktirmeyeceksiniz. Her ay düzenli ayın başında bu paralar bizim tarafımızdan Aile Bakanlığı'na aktarılacak. Aile Bakanlığımız ile de görüşeceğim. Bu paralar düzenli bir şekilde ödenecek. Tamam mı Bak ben de özel olarak takip edeceğim" diye talimat verdi.

DHA