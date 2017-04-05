AGİT referandum gözlem heyeti Diyarbakır'da

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Referandum gözlem heyeti, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye’nin üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)'nın 16 Nisan günü yapılacak referandumu izlemek üzere Türkiye’ye gönderdiği gözlem heyeti, Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'a gelen heyet kentteki temaslarına Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek başladı. Vali Aksoy ile bir araya gelen AGİT heyeti, görüşmede 16 Nisan günü yapılacak referandum çalışmalarını görüştü.

AGİT Referandum gözlem heyeti, ardından Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Heyetin kentteki bazı siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir ara geleceği öğrenildi.

DHA