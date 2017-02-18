Ağrı Dağı'nda görev yapan jandarmaya moral ziyareti

IĞDIR Valisi Ahmet Turgay Alpman ile kent yöneticileri 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen denizden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nda, terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen Korhan yaylasındaki Jandarma Karakolu'nda askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Vali Ahmet Turgay Alpman, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kahraman Dikmen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Taner Güneş, 16 Şubat günü Ağrı Dağı'nda PKK ve kaçakçılara geçit vermeyen askerleri ziyaret etti. Kar kalınlığının birkaç metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece kadar düştüğü Ağrı Dağı'nda üstün başarı sağlayan Mehmetçiklere moral desteği veren protokol, askerlerle görüştü ve birlikte karavana yedi. Devletin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Vali Ahmet Turgay Alpman, zorlu kış şartlarında nöbet tutan askerlere teşekkür etti. Alpman, şöyle dedi:

"Mehmetçiklerimiz zor şartlarda burada vatan için nöbet bekliyorlar. Mücadele ediyor, fedakarca görev yapıyorlar. Sizlere çok şey borçluyuz. Sizler de kararlısınız. Bu vatan için hayatınızı ortaya koydunuz. Gerektiğinde şehit oluyorsunuz. Çok zor koşullar burası. Terörün kökünü kazıyacağız. Vatan, halkımız sizlere minnettardır. Allah onlara güç kuvvet versin."

İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kahraman Dikmen de Ağrı Dağı'ndaki tek karakolun Korhan Jandarma Karakolu olduğunu hatırlattı. Karakolun Ağrı Dağının kuzeyinde stratejik bir konuma sahip olduğuna işaret eden Kurmay Albay Dikmen, şunları söyledi:

"Korhan Jandarma Karakolu, bölgedeki bölücü terör örgütü faaliyetleri, kaçakçılık ve yasa dışı giriş- çıkışlara engel olmaktadır. Bu karakol sayesinde bölgede çok geniş alanda etkin bir şekilde alan kontrolü ve hakimiyeti sağlamaktayız. Bölge stratejik konum itibariyle çok önemlidir. Bölgede jandarmamız, komandomuz, özel hareket polislerimiz ve korucularımızla el birliği ile milletimizin refah ve huzuru için gece- gündüz, soğuk- sıcak demeden operasyonlarımıza devam ediyoruz."

DHA