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Van Haberi: Ağrı'da çöken sebze pazarının enkazı kaldırılıyor

Ağrı'da çöken sebze pazarının enkazı kaldırılıyor
11:4614 Şubat 2017
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Ağrı'da çöken sebze pazarının enkazı kaldırılıyor
Ağrı'da çöken sebze pazarının enkazı kaldırılıyor

AĞRI'da üzerindeki bir metreyi bulan kar ve buz kütlesi yüzünden çöken sebze pazarında enkaz kaldırma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. 
Murat Mahallesi'nde Eski Van Caddesi ile 29 Ekim Caddesi'nin birleştiği noktada bulunan sebze pazarında dün saat 15.45 sıralarında çökme meydana geldi. Yaklaşık 300 metrekarelik biölümde oluşan çökme sırasında enkaz altında kalan 2 kişi, vatandaşların, AFAD, Belediye ekiplerinin çabaları ile hafif yaralı olarak kurtarıldı. Her gün açık olan sebze pazarında büyük facianın çatıdan gelen sesler üzerine esnafın "Kaçın" diye bağırmasıyla önlendiği belirtildi. Ağrı'nın bu sene bir metreden fazla kar yağışı alması ile oluşan tehlikeden ders alınmasını isteyen Vali Musa Işın, çatıların kardan temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Enkaz kaldırma çalışmalarının bugün tamamlanması için çalışmalara yeniden başlandı. Yetkililer, çökmeden önce sebze pazarı çatısını kardan temizleme çalışmalarının başlatıldığını, bu nedenle çatıda ağırlığın tek yöne yüklendiğini, denge sorununun ortaya çıkması ile yıkıldığını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma da sürdürülüyor.

DHA

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