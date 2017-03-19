Ağrılı genç futbolcu 'uçan kız' Dicle, camdan fırlamış

AĞRI'da kadın futbol takımının 'gol kraliçesi' ve 'uçan kız' lakaplı 19 yaşındaki Dicle Aslan'ın kazada ölümü sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu. 15 Mart günü doğum gününü kutlayan Dicle'nin takımı deplasmana götüren minibüsün devrilmesi sonucu camdan fırladığı için yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç futbolcu bugün Ağrı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Liginde mücadele eden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs, dün saat 16.00 sıralarında Patnos İlçesi Yeni Cezaevi mevkiinde kaza yaptı. Konya İdmanyurdu futbol takımı ile oynayacakları maç için Ağrı Birlikspor takımı futbolcularını Malatya'ya götürmek için yola çıkan Kamil Bayram yönetimindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Minibüste bulunan 14 kadın futbolcu ile 3 yönetici ve sürücü kazada, yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dicle Aslan, durumu ağır olduğu için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dicle Aslan, Van'da yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Takımın golcüsü Dicle Aslan'ın ölüm haberi, takım arkadaşları ve futbol camiasını yasa boğdu. 15 Mart 1998 doğumlu Dicle Aslan'ın cenazesi bu sabah kılınan namazı ardından Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında toprağa verildi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olan milli halterci Murat Aslan'ın 3 çocuğundan ikincisi olan futbol aşığı genç kızın cenaze töreninde yakınları, antrenörü, takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

'UÇAN KIZ' DİYORLARDI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitim Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencisi olan Dicle Aslan'a, attığı müthiş goller ve süratli futbolu nedeniyle antrenörü Necmi Aslan ona 'uçan kız' unvanını vermişti. Dicle Aslan'ın, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4 maçta 9 gol attığını ve Ağrı Birlikspor'da santrafor oynadığını söyleyen antrenör Necmi Aslan, kazayı şöyle anlattı:

"Patnos-Malazgirt yol ayırımını geçtikten 5 kilometre sonra araç bir sağa bir sola savruldu. Olayda ben yanımdaki sporcuma sarıldım onu tutmaya çalıştım. Herkes bir yere tutunmaya çalıştı. Ondan sonra zaten minibüs bir kaç takla attı. Midibüs durduktan sonra kalktık sporcularımızı toparlamaya çalıştık, Herkes olayın etkisiyle bağırıp, çağırıyordu. Herkes iyi mi değil mi diye birbirini kontrol etmeye çalışıyordu. O arada Dicle'nin araçta olmadığını fark ettik. Çığlıkları gelmeye başladı. Dicle cam kırılmış dışarı fırlamış, aracın arkasına düşmüştü. O anda nabzını kontrol ettim çok kan kaybediyordu, Nabzı yerindeydi, ancak şuuru yoktu. Yardıma gelen arkadaşlar hastaneye yetiştirdiler, kurtarmaya çalıştık ama maalesef kaybettik."

FEDERASYON BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Dicle Aslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kadınlar 2'nci Futbol Ligi ekiplerinden Ağrı Birlikspor kafilesini Malatya'ya taşıyan minibüs, Patnos- Muş karayolunda kaza yaptı. Kazada teknik ekip ve kulüp futbolcularından çok sayıda yaralı olduğunu, durumu ağır olan Dicle Aslan isimli futbolcunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhume Dicle Aslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, Ağrı Birlik Spor Kulübü ve tüm sevenlerine başsağlığı; kazada yaralanan futbolcu ve teknik ekibe acil şifalar dileriz."

DHA