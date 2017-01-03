Ahır yangınında 4 büyükbaş telef oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan ile 10 kümes hayvanı telef oldu.

Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Kadıköyü'nde Abdullah Avcı’ya ait ahırda dün saat 23.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi alevleri fark eden Avcı'nın komşuları yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ahır kullanılamaz hale gelirken içinde bulunan 4 büyükbaş hayvan ile 10 kümes hayvanı yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA