Ahırda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ’de hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği ile yapılan operasyonda, 220 gram eroin, 263 gram esrar ve 1.10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Hacılar ilçesi Yukarımahalle'de oturan M.K’nin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine, narkotik köpeğiyle operasyon düzenledi. Evde ve yanındaki ahırda yapılan aramada, 263 gram esrar, 220 gram eroin, 4 Ecstacy tablet, 1.10 gram metamfetamin, hassas terazi biri otomatik 4 av tüfeği, bu tüfeklere ait 39 fişek, çift namlulu tabanca ve bu tabancaya ait 119 fişek bulundu. Olayla ilgili M.K, M.K. ve S.S. gözaltına alındı.

DHA