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İstanbul Haberi: Ahırkapı'da Hıdırellez şenliklerinde renkli görüntüler

Ahırkapı'da Hıdırellez şenliklerinde renkli görüntüler

00:246 Mayıs 2017
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Ahırkapı'da Hıdırellez şenliklerinde renkli görüntüler
Ahırkapı'da Hıdırellez şenliklerinde renkli görüntüler

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)HIDRELLEZ şenlikleri, Fatih Ahırkapı Meydanı'nda yapılan etkinliklerle kutlandı. Sokakların hıncahınç dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı Meydanı'nda İstanbullular, dans ederek, ateş üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya ve Sarayburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, sokakları doldurdu. Turistlerin de ilgi gösterdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe gelenler, gönüllerince eğlendiklerini söylediler. Şenlikler, gece yarısını geçmesine rağmen sürüyor.

 

DHA

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