Ahmet Çakar:'Bu Finlandiya bizim Süper Lig'de düşmemeye oynar'

Geçmiş dönemin FIFA kokartlı hakemlerinden olan spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar, mobil uygulaması bip'deki "10 numara muhabbet" kanalına yaptığı açıklamalarda "Ben milli takımda ışık göremedim" dedi.

Finlandiya ve Moldova maçlarından sonra yeni bir jenerasyonun çıktığı ve milli takımın iyi yolda olduğuna dair yorumların aksine Ahmet Çakar'ın sözleri şöyle:

"Valla ben yeşil ışık falan görmedim. Finlandiya'yı inceledim, sağından baktım solundan baktım; bu Finlandiya bizim Süper Lig'de düşmemeye oynar. Tekrar söylüyorum; Finlandiya takımının bu kadrosunu al Türkiye liginde mücadele et, 6'ncılıkla 12'ncilik arasında bir yerde debelenir. Zor gol atar zor gol yer. Akhisar, şöyle bir ortalarda takım; Konya.. Kasımpaşa yener bunları, Gençlerbirliği böyle bir takım. Bakıyorum en kral oyuncusu nerede oynuyor diye Danimarka'nın manasız ligleri Midtyjland, Esbjerg bir iki tanesi Amerika'nın bilmem ne liginde. Malmö, Hammarby. Böyle bir yerlerde oynuyor biri Eintracht Frankfurt kalecisi falan. Baktım takıma nasıl oynuyor diye, bu takım pozisyona falan giremez 2 tane de gol yediler maç bitti. Finlandiya'yı bizim rakiplerimiz yendi, yenerler. Kosova'yı zaten takımdan saymıyorum herkes yeniyor. Herkesin yanıldığı şu var; beyler bu grupta 3'üncü gitmiyor. İlk 2 de gitmiyor. Birinci otomatik gidiyor. İkinciler kendi arasında play-off oynuyor. Yani şu var: Milli Takım ola ki 2'nci oldu en iyisi falan yok 2'nci olduğun vakit İtalya gibi Sırbistan gibi, Belçika gibi bir takımla play-off oynuyorsun. İtalya'yı eleyebilir misin Çünkü İtalya İspanya'nın grubunda. İspanya 1 gelirse İtalya gelir İtalya bir gelirse İspanya ikinci gelir. Örnek İtalya veya İspanya'dan birini eleyebilir misin Çık yukarı İngiltere'yi eleyebilir misin Yani karşına senin öyle basit takımlar gelmeyecek. Fatih Terim halkı kandırmasın. Biz Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3'üncü olup gittik. Nasıl gittik, Kazakistan'da bir herif var; İslambek diye bir adam gitti bir gol attı o sayede en iyi 3'üncü olduk, Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik ki Avrupa Futbol Şampiyonası olmuş mezbelelik.

DHA