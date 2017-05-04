Ahmet İsvan Yalova’da toprağa verildi

İSTANBUL'da geçen pazartesi günü hayatını kaybeden eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın cenazesi Yalova'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde kurultay tartışmalarıyla gündeme gelen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de saf tuttu.

İstanbul'da öğle namazına müteakip Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet İsvan'ın cenazesi Yalova'ya getirildi. Yalova Merkez Camii'nde İsvan için ikinci bir tören düzenlendi. İsvan için Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. İsvan, namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

94 yaşında yaşamını yitiren ve 1973-1977 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet İsvan, 9 Mayıs 2013'te yaşamını yitiren eşi Cumhuriyet Reha İsvan'ın yanında Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Yalova CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

DHA