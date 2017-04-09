Ahmet Şık'ın tutukluluğu'nun 100'üncü gününde 100 adımlık yürüyüş

Hasan YILDIRIM Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) AHMET Şık'ın arkadaşları ve gazeteciler, Ahmet Şık'ın cezaevindeki 100'üncü günü nedeniyle Taksim Tünel'de 100 adımlık yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 13.00'da Tünel'de toplanan gazeteciler '100 Gündür Tutuklu… Ahmet Şık'a Özgürlük. Gazetecilere Özgürlük' yazılı pankart açarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Pankartın en önünde tutuklu gazeteci Mahir Kanaat'ın kızı Eylül Kanaat yürüdü. Yürüyüşe, Ahmet Şık'ın gazeteci arkadaşlarının yanı sıra Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ile HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da katıldı.

'Ahmet çıkacak yine yazacak' şeklinde slogan atan grup üyeleri 100 adım yürüdükten sonra basın açıklaması yaptı.

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu yaptığı açıklamada, 'Zaman geçiyor her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey Türkiye'de gazetecilere uygulanan baskı, şiddet ve özgürlüklerin kısıtlanması. Bunun en trajik örneği kesinlikle Ahmet Şık. 2011 yılında cemaatin kontrolündeki polis, savcı ve hakimlerin kumpasıyla hapsedilen Ahmet Şık, 100 gündür hapiste. Yalnız Ahmet Şık değil; Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Güray Öz, Tunca Öğreten, Deniz Yücel, Musa Kart, İnan Kızılkaya ve daha onlarca gazeteci bugün tutuklu. Birini diğerinden ayırmadan gazetecilik yaptığı için cezaevine konan 'tüm tutuklu gazetecilere özgürlük' talebimizi bir kez daha haykırmak için Ahmet Şık'ın tutukluluğunun 100. gününde buradayız. Aslında gazeteciler verilen mesaj açık; görmeyin, duymayın, konuşmayın. Bizden üç maymunu oynamamız isteniyor. Göreceğiz, duyacağız, konuşacağız, yazacağız, düşüneceğiz, halkımızın haber alma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız' dedi.

DHA