Aile Bakanı Kaya: Hollanda'nın yaptığı ne insan haklarına ne demokrasiye ne özgürlükleri uymuyor

İbrahim YILDIZ Ezgi ÇAPA / İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin ardından dönüş yaptığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket eden Sayan ve beraberindeki heyet saat 12:00 sularında İstanbul'a vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Sayan dün gece yaşananları anlattı.

"HOLLANDA'YA SEÇMENLERİMİZLE BULUŞMAK İÇİN GİTTİM"

16 Nisan Referandumuna ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere Hollanda'ya gittiklerini anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Diplomatik pasaporta sahip bir bakan olarak Hollanda'ya seçmenlerimizle buluşmak için gittim. Vatandaşlarımızla kendi topraklarımız sayılan konsolosluk binasında buluşmak üzere gittim, bunun için izin almamız gerekmiyor. Konsolosluk toprakları ülkenin kendi toprakları sayılır. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenlerimizle buluşmak ve 16 Nisan referandumunun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neler getirdiğini anlatmak için gittim. Hollanda'nın içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz elbette yok" dedi.

“POLİSLER ÖNÜMÜZDE ETTEN BİR DUVAR ÖREREK GEÇİŞİMİZE İZİN VERMEDİ"

Bakan Sayan Kaya, dün gece yaşananları şöyle anlattı: “Vatandaşlarımızla buluşmak üzere konsolosluğumuza gittik, 30 metre kala bizi araçlar durdurdu. Polis konsolosluk binamıza giriş yapmamıza izin vermedi. Konsolosumuzun da konsolosluk binamızdan çıkarak yanımıza gelmesine izin verilmedi. Saatlerce o şekilde, polisler önümüzde etten bir duvar örerek bizim oradan konsolosluğumuza geçmemize ya da geriye çıkmamıza izin verilmedi. Ancak Almanya'ya onlar eşliğinde gidersek çıkmamıza izin verildi. Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Demokrasiden, özgürlüklerden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da gerçekten acı bir gece yaşadık. Maslahatgüzarımız gözaltına alındı. Danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük. Orada polis merkezinde 1,5 saat bekletildik" dedi.

“ÇOK KABA VE SERT BİR MUAMELEYE MARUZ KALDIK"

Bakan Sayan Kaya konuşmasına şöyle devam etti: “Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık. Her zaman kadın haklarından bahseden ve Türkiye'de kadınlara nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretmeye kalkışan Avrupa'nın bir kadın bakana bu şekilde müdahalesi de çok çirkin. Sınırda 1,5 saat bekletildikten sonra Almanya başkonsolosluğunun aracına geçerek Almanya'ya geçtik, uçağa binerek buraya geldik. Bu tavrın gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anti demokratik bir uygulama. Oraya vatandaşlarımızla buluşmaya, başkanlık sistemi neler getirecek onu anlatmaya gidiyoruz. İfade özgürlüğü, toplanma hakkı ayaklar altına alındı. Hollanda'da dün gece özgürlükler askıdaydı. Bizimle buluşmak üzere gelen insanlara gayri insani müdahalede bulunuldu. Üzerilerine atlarla, köpeklerle saldırıldı. Basın mensuplarına da kötü muamelede bulunuldu. Hollanda dün gece bir günde OHAL ilan edildi. 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsü yaşadık. 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal ilan ettik. Kanunlara uygun bir şekilde ilan edilen olağanüstü hali batı sürekli sorguladı, hala da sorgulamaya devam ediyor. Darbe teşebbüsü sonrası ilan edilmiş OHAL'i sorgulayan batı, bir gecede bir kadın bakanın vatandaşlarıyla, kendi toprakları sayılan konsolosluk binasında buluşması üzerine olağanüstü hal ilan etti. Vatandaşlarımıza şiddetle muamelede bulundular. Bütün bu yaşananları kınıyoruz. Batının da duyarlı, hassas, vicdanlı siyasetçilerinin bu yaşananları gördüklerini ve içtenlikle kınadıklarını sesli olarak da dile getirmelerini, hem diplomatik hem insani teamüle uymayan bu davranışın dünya genelinde kınanması gerektiğini düşünüyoruz. En temel insani ihtiyaçlarımızın karşılanmasına izin verilmedi. Bir kez daha Hollanda'nın yaptığı ne insan haklarına, ne demokrasiye ne özgürlüklere uymuyor. Her türlü özgürlüğümüz dün askıya alındı. Bir ülkenin bakanını olmayacak şekilde sınırdışı ettiler. Bir kez daha kınıyorum."

“HOLLANDA BÖYLE BİR UYGULAMA İLE BÜYÜK BİR YANLIŞIN İÇİNE GİRMİŞTİRö

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise “Dün akşam yaşanan olayların Türkiye özelinde değil dünya özelinde değerlendirmek lazım. Hollanda için, Avrupa demokrasisi için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı. Demokrasinin beşiği denilen bir kıta uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Tüm bu gerçeği faşizan, Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu kamuoyunun taktirine bırakmak çok daha doğru olacaktır. Yıllardır Türkiye'ye bu manada ders verdiğini ifade eden Hollanda böyle bir uygulama ile büyük bir yanlışın içine girmiştir. Çarşamba günü gerçekleşecek seçimlerin malzemesi olarak yorumlamak gerekçi değildir. Oradaki meslektaşlarımız kendi hükümetlerini eleştirdiler. Daha sıkıntı verici olan nedir. Bu meslektaşlarımızın birçoğunun bunu kamuoyu önünde açıklamaktan endişe ve kaygı duymalarıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Sayan Kaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak, “Türkiye olarak 16 Nisan'da referandum gerçekleştirecek bir ülke olarak yaklaşık 5 milyon vatandaşını demokrasinin en temel kuralı olarak yerinde bilgilendirme olarak anlatıp en basit temel haklarını kullanabilmek için yapmak istedikleri ziyareti iptal etmek, insanlara anti-demokratik uygulamalarla müdahale etmek çok ama çok ağır bir süreçtir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın Avrupa ilişkileri üzerinde değil ama Hollanda'nın yaptığı bu hukuksuz uygulamaya karşı resmi çok net gördüklerini düşünüyorum. Bu manada 16 Nisan seçimlerinin hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki yurttaşlarımız açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini düşünüyorum" dedi.

DHA