Aile kavgasına 'Bu arsa satılmaz, kavgalıdır' yazılı tabelayla önlem

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde oturan Sefer Gelener, satışı nedeniyle 9 kardeşi ile aralarındaki kavgaları önlemek için hissedarı olduğu arsaya, üzerinde 'Bu arsa satılmaz, kavgalıdır' yazılı tabela yerleştirdi.

Sefer Gelener, ilçenin Hayriye Mahallesi'nde bulunan ve 9 kardeşiyle hissedarı olduğu arsanın satılmaması için yerleştirdiği tabelaya 'Bu arsa satılmaz, kavgalıdır' yazdı. Arsanın satışı gündeme geldiği için aile içinde sürekli kavgalar yaşandığını belirten Gelener, "Arsayı satmak istedim ancak kardeşlerim karşı çıktı ve aile içinde kavgalar yaşandı. Kavgaların olmaması ve alıcıların aramaması için tabelayı diktim" dedi.

Yoldan geçen ve tabelayı gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA