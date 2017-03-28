Ailesi ile gardıropta yaşayan Veysi Hurma, belediyede iş başı yaptı

ŞANLIURFA’da, 4 kişilik ailesiyle birlikte gardıroptan bozma tek odalı evde yaşamasıyla kamuoyunda yankı uyandıran Veysi Hurma, bugün merkez ilçe Haliliye Belediyesi'nde iş başı yaptı.

Şanlıurfa'da Veysi Hurma eşi ve 3 çocuğu ile kirasını ödeyemediği için evden çıkarılınca gardıroptan bozma 4 metrekarelik odada yaşamaya başladı. Gardıropta yaşamın haberlere taşınmasının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, aileyi ziyaret etmiş ve bu sırada Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, baba Veysi Hurma'ya iş sözü vermişti. Aile, ev bulunana kadar geçici olarak otele yerleştirildi. Baba, Veysi Hurma, bugün Haliliye Belediyesi'ne giderek Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyede kaynakçı olarak çalışmaya başladı.

Çöp konteynerlerine kaynak yapan Hurma, kendisine iş imkanı sağlayan belediye başkanı Demirkol'a teşekkür etti.

DHA