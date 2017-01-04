Ailesinin yükü onun omuzlarında

MANİSA'da yaşayan ve babasını 2 yıl önce kanserden yitiren 5 kardeşin en büyüğü 17 yaşındaki Ferdi Akkaya, ayakkabı boyacılığıyla 6 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor. Azmiyle takdir toplayan Akkaya, tek hayalinin, kardeşlerinin iyi eğitim alması ve kanser hastalarını iyileştirmek için iyi birer doktor olması olduğunu söyledi.

İki yıl önce babası Hikmet Akkaya'yı kanserden kaybeden ayakkabı boyacısı Ferdi Akkaya, annesi Dilşah Akkaya ile yaşları 4 ila 10 arasında olan 4 kardeşinin sorumluluğunu yüklendi. Sabahın ilk ışıklarında Yunusemre'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ferdi Akkaya, Manisa sokaklarında, ekmek parasını kazanmanın peşine düşüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte, gece geç saatlere kadar çalışan Ferdi Akkaya, tek hayalinin, kardeşlerinin iyi bir eğitim alması ve kanser hastalarını iyileştirmek için iyi birer doktor olması olduğunu söyledi. 6 kiloluk ayakkabı sandığını sırtına alarak sokaklarda dolaşan Ferdi Akkaya, çalışma azmiyle de takdir topluyor.

Ayakkabıyı 2 liraya boyadığını, bazen daha da azına razı olduğunu söyleyen Ferdi Akkaya, "İlkokul 8'inci sınıfa kadar okudum. Babamın hastalığıyla birlikte eve yardımcı olmak adına, ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. İki yıl öncede kanser hastalığından dolayı babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra kardeşlerimin en büyüğü olarak sorumluluğu alarak, işime dört elle sarıldım. Çünkü bakmam gereken dört kardeşim ve annem var. İki kardeşim ilkokulda okuyor. Tek hayalim kardeşlerimi okutarak, kanser hastalarının iyileşmesine yardımcı olmak adına doktor olmasını sağlamak" diye konuştu.

DHA