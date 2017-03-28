Ak Parti aracının şoförü darp edildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Ak Parti'nin referandum çalışmalarında kullandığı aracın sürücüsü Mahmut Tilki, sesten rahatsız olduğunu iddia eden H.A. tarafından darp edildi.

Ak Parti Çorlu Kadın Kolları üyeleri, Muhittin Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta kurulan pazar yerinde referandum çalışması yapmak için seçim aracı ile sokağa geldi. Partili kadınlar, pazar yerinde çalışma yaparken, bu sırada araçtan çalınan seçim müziğinden rahatsız olduğunu iddia eden H.A., sürücü Mahmut Tilki'nin yanına geldi. Burada H.A ile Tilki arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü Mehmet Tilki'yi darp ettiği iddia edilen H.A., olay yerinden kaçtı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ak Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanı Dilek Aktolun, "Salı pazarına stant açtık. Şoförümüz bizi bıraktıktan kısa bir süre sonra haber geldi. Şoförümüz burada oturan bir vatandaş tarafından rahatsız olduğu gerekçesiyle darp edildi. Şu an şoförümüz polise ifadesini veriyor. Burada emek var, şoförümüz burada çalışıyor. Onun işi olduğunu düşünüp böyle bir şeyi yapmaması gerekiyordu. Yapılanı şiddetle ve esefle kınıyorum" dedi.

DHA