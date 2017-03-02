Ak Parti gençlik kolları başkanı kavgada bacağından vuruldu

SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz, kavgada bacağından vurularak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Yalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın önünde meydana geldi. Ak Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz iddiaya göre kafeteryanın önünde kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tabancasını çıkaran kişi Selçuk Namaz'a ateş etti. Bacağından yaralanan Selçuk Namaz kanlar içinde yere yığıldı. Selçuk Namaz sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA