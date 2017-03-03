Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığında birleştiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı adına, bazı çevrelerin terör örgütleriyle işbirliği yapmaya yöneldiğini söyledi. Ataş, "Bu çevreler ve Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyenler, işbirliği yapıyorlar'' dedi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Kayseri Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Hülya Nergis, Ak parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 16 Nisan'da önemli bir referandum olduğunu belirterek, ''Ne gereği vardı, parlamenter sistemimiz var, değişikliğe ne gerek vardı' diyorlar. Ancak geçmişte koalisyon dönemlerini çabuk unuttular. Böyle koalisyonlar döneminde hizmet üretilebilir miydi Üretilemedi de. Ak Parti 2001'de çok kısa bir sürede kuruldu ve 2002 yılından bu yana ülke yönetimine geçti. Bundan dolayı sizleri kutluyor, tebrik ediyorum'' diye konuştu.

2002 Türkiyesi ile bugünün Türkiye arasında bir kıyaslama yapan Ataş, şunları söyledi:

''2002 Türkiyesi, ekonomisini yönetemeyen, dışarıdan ekonomist ithal etmek üzere bir ekonomisti getirdiler. Yazarkasaların atıldığı, fert başına milli gelirin 3 bin dolar civarında olduğu bir Türkiye vardı. Şimdi milli geliri 10 bin doların üzerinde olan, inşaat sektöründe Çin'den sonra ikinci olan bir Türkiye inşa ettiniz. Dünya ile rekabet edebilen üretimiyle güçlü Türkiye'yi siz inşa ettiniz. Eskiden hastanelerde insanlarımız rehin alınırken, şimdi hemen hemen tüm ilçelerinde 5 yıldızlı otel konforunda hastaneler inşa ederek, hizmet kalitesini artırdınız. Bugün Türkiye'nin hemen hemen tüm büyük şehirlerinde şehir hastaneleri inşa ederek, vatandaşların kaliteli hizmeti almasına siz imkan verdiniz. 16 yılda yapılamayan Bolu tünelinin belki 100 katını biz 15 yılda yaptık. Artık füzesini, helikopterini, denizaltısını yapan bir Türkiye var. Ancak siz bunları yaparken eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla birileri sizlere engel olmaya kalktı. E-muhtıra ile vesayet odakları, eski Türkiye'deki alışkanlıklarını Ak Parti'ye karşı yapmaya kalktılar. Yargının içindeki vesayet odakları da Ak Parti'yi kapatma davası açtılar. Taksim Gezi Parkı'nda eylem yapan insanların çadırlarını kimler yıktı O insanlara kimler tazyikli sular sıktı Emniyet içindeki FETÖ mensupları, bu kışkırtmaları yaptılar. 17-25 Aralık girişiminde bulundular. Ancak başarılı olamadılar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı. Yeni bir sisteme neden ihtiyaç olduğunu anlıyor musunuz''

Ataş, 7 Haziran'dan sonraki ilk sabah, 8 Haziran sabahı bir endişe ile uyandığını belirterek, ''O sabah bir kaos dönemine, istikrarsızlık dönemine uyandığımızı hissetmiştim. O dönemin ekonomik olarak kaybı 100 milyar TL olarak hesaplanıyor. Ancak 1 Kasım'da çok şükür ki o istikrarsız dönem bitti. Ancak durmadılar ve 15 Temmuz'da ordunun, adliyenin, polisin içine yerleştirilmiş hain FETÖ örgütünün mensupları vardı. 15 Temmuz'da bu hainler topyekün Türkiye'yi işgale kalkıştılar. Ancak milletin lideri, başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan, 'milletime gidiyorum' diyerek meydanlara, halkın içine gelmiştir. Çok şükür ki milletimiz de meydanlarda tanklara, toplara, uçaklara, helikopterlere karşı koymuştur. Hep birlikte bu hain darbe girişimini püskürtmenin hazzını hep birlikte yaşadık. 1960'taki darbede bir şey yapamamanın acısını yaşayan milletimiz, 15 Temmuz'da o eski Türkiye artıklarına, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz' demiştir'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Ataş konuşmasının arasında salondakileri, 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki şehitler için birer Fatiha okumaya davet etti. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı adına, bazı çevrelerin terör örgütleriyle işbirliği yapmaya yöneldiğini belirten Ataş, ''Bu çevreler ve Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyenler, işbirliği yapıyorlar'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ise, Türkiye'nin çok önemli bir siyasi kırılımdan geçtiğini belirterek, ''15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. Bölgemizin dengelerini alt üst edecek bir hareketti. 16 Nisan da sadece tek bir partinin seçimi değildir. Ak Parti ve MHP kadrolarıyla birlikte '' iye konuştu.

DHA