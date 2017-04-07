Ak Parti, halkı İzmir mitingine 5 bin otobüsle taşıyacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan Pazar günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapacakları miting için 5 bin civarında otobüsle hizmet vereceklerini söyledi.

İl Başkanlığı'nda toplantı düzenleyen Bülent Delican, İzmirli Başbakanın, Cumhurbaşkanına ev sahipliği yapacağını, kendilerinin de bunun içini çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting için İzmir'de 5 bin civarında otobüsle hizmet vereceklerini söyleyen Bülent Delican, 'Halkımızı alana taşıyacağız. Yüksek oranda katılım bekliyoruz. 430 bin üyemize mektupla duyuruda bulunduk. Davete karşılık verilmesi bizi memnun etti. Telefonlarımız susmuyor. Ev çalışmaları ve ziyaretlerinde, bize cumhurbaşkanının ne zaman geleceği soruluyordu. 9 Nisan'da bu hayata geçmiş olacak. Ev çalışmalarında da bunu anlattık. Davetlerimizi yaptık. Katılacaklar tek tek otobüslerin katılacakları yerleri söyledik' dedi.

Miting için reklam filmi hazırladıklarını da söyleyen İl Başkanı Bülent Delican, 'CHP'li bir milletvekili İzmir'e dair densiz, gereksiz söylemde bulundu. Ayrıştırıcı siyaseti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Söylediği söz birlik beraberliğe kast eden sözdür. Başbakanla, Cumhurbaşkanıyla mitingde buluşurken İzmirlilere şöyle sesleneceğiz; İster evet dersinler, istere hayır desinler, ister kararsız olsunlar, gelsinler, dinlesinler. Birlik ve beraberlik gösterelim. Gündoğdu Meydan'ında bu söylemlere inat birlik beraberliği tüm dünyaya gösterelim. Kurtuluş Savaş'ının başladığı ve bittiği, kurucu bir kentten bahsediyoruz. İzmir'i siyasete alet etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz' dedi.

Referandum çalışmalarında bilgilendirme kitapçıklarını halka dağıttıklarını söyleyen Delican, 'Ev ziyaretlerine gittiğimiz zaman 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatır var' sözünden hareketle kahve paketlerini hediye ediyoruz. Paketlerin üzerinde de, anayasa maddeleri hakkında bilgiler verdik. Sistemin ne getirdiğini anlattık' dedi.

DHA