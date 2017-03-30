Ak Partili Aktay: Avrupa, terörle mücadelede bizi yalnız bıraktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Avrupa'nın Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bıraktığını belirterek, "Malesef dost bildiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri, hem FETÖ, hem PKK ile mücadelede bizi yalnız bıraktı. Aslında bu darbecilerle, bu teröristlerle işbirliği içerisinde olduklarını da ortaya koydular" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Erkan, referandum çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde Şırank'ın Silopi İlçesi'ne geldi. Partililerle birlikte Serebiye Köyü'ne geçen Prof. Dr. Aktay, burada köylülere referandumda oylanacak olan yeni anayasada değişecek 18 madde ile ilgili bilgi verdi, destek istedi. Jandarmanın aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında, köyde dolaşan Prof. Dr. Yasin Aktay, karşılaştığı çocuklara çikolata verip sohbet etti.

Daha sonra Ak Parti Silopi İlçe Başkanlığı'na geçen Prof. Dr. Aktay, burada kendisini bekleyen partililere hitaben konuşma yaptı. Hükümetin ve devletin terörle mücadeledeki kararlı tutumuna değinen Prof. Dr. Aktay, teröristlerin Avrupa'da cirit attığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Maalesef dost bildiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri, terörle mücadele konusunda bizi yalnız bıraktılar. Hem FETÖ ile mücadelede bizi yalnız bıraktılar, hem PKK ile mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Her çeşit terörle mücadelede darbelere karşı mücadelede, bizim demokrasi mücadelemizde, bizim huzur mücadelemizde, bizi yanlız bırakmış oldular ve aslında bir şeyi de ortaya koydular. Bir şeyi deşifre etmiş oldular. Aslında bu darbecilerle, bu teröristlerle işbirliği içerisinde olduklarını da ortaya koydular. Bak bizim için acı bir bilgi, acı bir tecrübe olmuş oldu. Bütün hainler FETÖ'sü ile, PKK’sı ile, PYD’si ile, DEAŞ’ı ile ve tabiki Avrupa'daki dostları ile, LGBT’si ile, Almanyası ile, Hollandalısı ile Fransa’sı ile, ülke olarak demeyelim ama, onları orada koruyup kollayan birtakım mihraklarıyla hepsi 'hayır cephesinde' yer alıyor. Bu kardeşiniz 10 gün önce Almanya’da 'evet' propagandası, 'evet' yönünde kampanya yapmak için şöyle bir 100-200 kişilik bir Türkiye vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir grup ile buluşmak istedim. Kapalı bir salon toplantısıydı sadece ve kapalı salon toplantısında neticede yapacağım konuşma içeriği de belliydi. Sadece toplantı. Her gün onlarca binlerce toplantı yapılıyor Avrupa’da ama, benim evet için kampanya yapmak için yapacağım toplantıya izin vermedi. Kim izin vermedi Almanya izin vermedi.

DHA