AK Partili Başkan Uğur, Rotterdam anlaşmasını yırtıp attı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Port of Rotterdam Liman İşletmesi'nin geçen yıl imzaladığı Rotterdam Limanı iyi niyet anlaşması Hollanda ile yaşanan son krizin ardından iptal edildi.

AK Partili Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur bugün düzenlediği basın toplantısında Rotterdam Limanı örnek alınarak Bandırma bölgesinde kurulmak istenen liman ile ilgili iyi niyet protokolünü yırtıp atarak, açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Karesi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında Hollanda ile yaşanan krize değinen büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, şöyle konuştu:

"Hollanda'nın Türkiye'ye, Bakanımıza, orada yaşayan Türklere karşı davranışlarını kabul etmek mümkün değil. Hepsini telin ediyoruz. Belki oradaki seçimler nedeniyle bunları abarttılar ama ne olursa olsun böyle bir hareketi tasvip etmediğimizi bende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ifade ediyorum."

"İYİ NİYET YOK"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün "Rotterdam anlaşmasını iptal edin" çağrısını hatırlatan Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız anlaşma iyi niyet anlaşmasıydı. Rotterdam ile kardeş şehir değiliz. Belediye Meclisi'nden geçen bir karar yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisten geçen bu kararı iptal etti. Biz Rotterdam'a niye gittik Çünkü oradaki liman dünyanın en iyi işletilen limanıydı. Onlardan bilgi almak için gittik. Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi olarak, 29 Ocak 2016'da Port of Rotterdam iyi niyet anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma yasal bir taahhüt ya da yükümlülük getirmiyordu. Ben de şimdi bu anlaşmayı ortada iyi niyet olmadığı için yırtıyorum. İyi niyet anlaşması Rotterdamlılar'ın kötü niyetli olması nedeniyle iptal edilmiştir."

Başkan Uğur, önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplam 11 milyar Euro'luk yatırımı hedefleyen projenin başka ortaklarla yapılabileceğini ekledi.

CHP'Lİ TÜM ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma bölgesine kurulmak istenilen liman ile ilgili olarak Rotterdam yönetimi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasının derhal iptal edilmesini istemişti. Balıkesir'in AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'a çağrıda bulunan Milletvekili Tüm, şunları söylemişti:

"Bizler siyasi olarak rakip partilerde olsak da ülkemizin onuru söz konusu olunca her türlü siyasi rekabeti bir kenara bırakarak, ortak duruş gösterebilmeliyiz. Hollanda'nın hükumet üyelerine karşı yaptıkları olumsuz tutumu kınıyoruz. Çünkü söz konusu bakanlar kendilerini ya da AKP'yi temsil etmekten ziyade Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedirler. Bizler bakanlara karşı yapılan bu haksız tutumu tüm Türkiye'ye yapılmış sayıyoruz. Ancak devlet arası karşılılık ilkesi gereği bizde Hollanda ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu kapsamda, AKP'den seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'u göreve çağırıyorum. Rotterdam yönetimi ile yapılan Bandıma bölgesinde kurulmak istenen liman ile ilgili iyi niyet protokolünü uluslararası basının önüne iptal edin. Gerekirse bunu Rotterdam'a giderek yapın. Bizler muhalefet olarak sizin yanınızda olacağız."

DHA