Ak Partili Başkanı vuran zanlı yakalandı

NİĞDE'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı ile 14 yaşındaki Celil Acer'i tabancayla yaralayan 56 yaşındaki Bayram Örün, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İlçe merkezinde geçen 20 Nisan günü Bayram Örün, Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya tabancayla ateş etti. Başkan Sarı kolundan, o sırada olay yerinden geçen Celil Acer ise başından yaralandı. Olayın ardından kaçan Örün'ü yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, İlçe Emniyet Amirliği'nden 17, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 10, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden 20, TEM Şube Müdürlüğü'nden 2 personelle 3 özel ekip oluşturdu. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği özel ekipler, şüphelinin kaçış istikametini gören 3 güvelik kamerası görüntüsünü inceledi. Olayla ilgili 120 kişinin ifadesini alan ve 65 adreste arama yapan ekipler, şüphelinin Yeşilyurt Köyü yakınlarında terk edilmiş bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

BAŞKANI HAKETTİĞİ İÇİN VURDUM

Bağ evine operasyon düzenleyen polis, Örün'ü olayda kullandığı tabanca ile yakaladı. Örün'ün yanında taşadığı toz şeker ve yabani otlar ile karnını doyurduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Örün, basın mensuplarının sorularına, ‘‘Başkanı hak ettiği için vurdum. Aramızda husumet vardı. Evimi kurşunlattırmıştı. Kirli işlere teşvik etmişti. Yapmadığım için aramızda husumet vardı. Korkutma amaçlı ateş ettim ama isabet etti, çocuğu da hiç görmedim'' diye cevap verdi. Örün'ün Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

ACER'İN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Sarı, bir hafta sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Acer'in ise Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DHA