AK Parti'li başkanın şirketinden referandum günü Sakız Adası turu (2)

"PERSONELİN OY KULLANMASI İÇİN GEMİ BOŞ DÖNECEK"

Anayasa değişikliğinin oylanacağı 16 Nisan'da Sakız Adası'na gemiyle tur düzenleyen Ertürk Turizm'in ortaklarından Nezihe Ertürk, yaptığı açıklamada şirketi 18 yıldır kendisinin yönettiğini, AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Alparslan Ertürk'ün küçük bir hisse ile ortak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her hafta sonu sefer var. Referandum gününe de denk geliyor. Bu konuda o kadar hassasım ki tüm seçimlerde ben gemiyi boş geri getiririm personel oy kullansın diye. Geminin boş geri gelmesinin bir maliyeti var. Bu bizim şirketimizde her zaman karşılanmıştır. Kampanyalı satışım yok. Pazar sabahı 08.30 ve 11.00'a sefer koyduk. Geminin doluluğu sözkonusu değil. İzmir'deki konsolosluk görevlileri gidecekler çünkü onların Paskalya Bayramı. Atatürkçüyüm ve sosyal medyada referandum için en cesur paylaşımlarını yapan biriyim."

DHA