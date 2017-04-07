Ak Partili Bostancı: ABD'nin yaklaşımını önemli buluyoruz

AK Parti Grup Başkan vekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, ''ABD'nin, 'Suriye'nin geleceğinde artık Esed yok' yaklaşımını önemli buluyoruz'' dedi.

Referandum çalışmaları için geldiği Tokat'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bostancı, ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırısını değerlendirdi. Suriye rejiminin kimyasal silahla yaptığı sadırının ABD'nin kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü::

''Mesele şu, bu rejim sadece İdlib'de değil 2011'den bu yana geçen süre içerisinde kendi halkına karşı inanılmaz katliamlar yapmış, büyük vahşetleri gerçekleştirmiş bir yönetim. Dolayısıyla ABD'nin, Suriye'nin geleceğinde Esed artık yok yaklaşımını da çok önemli buluyoruz. Çünkü Suriye de yeniden Suriye'nin toprak bütünlüğü esaslı bir yapı kurulacaksa geçmişi bu kadar kirli, halkına bu kadar vahşice davranmış bir siyasi figürün orada oturması düşünülemez. Hiçbir vicdan bunu kabul etmez. O bakımdan mesele bir tarafıyla kimyasal silah kullanımı ve o çerçevede bir mukabele edilmesidir. Ümit ederiz bunun arkası da gelir ve gereken cezalandırma yapılır.'

Beşar Esat yönetiminin Suriye'nin geleceğinde olmaması gerektiğini ileri süren Naci Bostancı, şunları söyledi:

'Eminim bu yönde de gelişmeler olacaktır. Türkiye burada bu insani drama karşı en yüksek düzeyde tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor. Bizim tabi yaklaşımımız Suriye de iç savaşın bitmesi diplomasiye imkan verilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü esaslı bir yaklaşımın bu diplomasi neticesinde ortaya çıkması. Bunu sağlamak asli bir yaklaşım. Bu süre içerisinde insani dramlar gördüğümüzde de dünya kamuoyuna gereken mesajları vermek uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek ve bu insanlık düşmanı vahşet sahnelerini ortaya koyanların cezalandırılması yönünde de dünya güçleri içerisinde de bir politikayı takip etmek. Türkiye bu yaklaşımı halen sürdürüyor.”

DHA