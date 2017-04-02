AK Partili Burhan Kuzu: Bugüne kadar yapılmış en önemli seçim

AK Parti MKYK üyesi anayasa profesörü Burhan Kuzu, Adana'da verdiği konferansta 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bugüne kadar yapılmış en önemli seçim olduğunu söyledi.

Burhan Kuzu, referandum çalışmaları kapsamında Adana'da, 'Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' isimli konferans verdi. Yüreğir Kültür Merkezi'ndeki konferansa, Adana Valisi Mustafa Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ile çok sayıda partili katıldı. Koalisyon hükümetlerinin ülkeleri batırdığını belirten Kuzu, "Fransa'da 70 yılda 104 hükümet kuruldu. Yarı başkanlık sistemi geldi kurtuldular. İtalya'da seçime 286 parti katıldı. 2015'te bir karar aldılar. 'Yüzde 40'ı bulan hükümeti kurar' dediler. 'Eğer ki yüzde 40'ı bulan olmazsa en fazla oyu alan iki parti tekrar oylamaya gider' dediler. Bu, bizim getirmek istediğimiz sistemin parlamenter hali" dedi.

İKİLİLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK

Yeni sistemin yürütmedeki ikililiği ortadan kaldıracağını belirten Kuzu, "Tansu Çiller ile Süleyman Demirel, Turgut Özal ile Mesut Yılmaz, Ahmet Necdet Sezer ile Bülent Ecevit arasındaki kavgaların Türk siyasi hayatında büyük sıkıntılar yaşattı. Başkanlık sisteminde gensoru olmayacak. 1950'den bu yana 262 gensoru verildi. Bunlardan hiç birisi kabul edilmedi. Demek ki bu modelin değişmesi gerekiyor. Bu modelde kuvvetler ayrımı, denge, yasama yok. Açık söylüyorum. Cumhurbaşkanı seçeceğiz, o Cumhurbaşkanı yardımcılarını oluşturacak arkasından bakanlarını ve hükümeti kuracak. Parlamentoyu direk milletten seçeceğiz. Cumhurbaşkanı sadece her açılış yılında bir konuşma yapar bir daha da gelmez. Şimdi bakıyorsun bakanlarla vekiller yan yana, kol kola. Biz bunu ayırıyoruz. Bu önemli bir adım."

DHA