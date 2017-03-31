Ak Partili Demiröz: 15 Temmuzlar yaşanmasın diye 'evet' diyeceğiz

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde Anayasa değişikliği referandum bilgilendirme toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Kökü dışarıda olan hainler ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Bundan sonra 15 Temmuzlar yaşanmaması için sandıkta 'evet' diyeceğiz. Bundan sonra bu ülkeyi bu hainlere yedirtmeyeceğiz "dedi.

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, 15 Temmuz darbe girişimi ve referandum için hazırlanan video gösterileri ile başladı. Ak Partili Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Başkanı Hamdi Tutçu’nun açılış konuşmasının ardından, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, anayasa değişikliği ve referandum ile ilgili bilgi verdi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz de halkın doğru bir şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Adnan Menderes ve daha sonra yaşanan darbe dönemlerini anlatan Demiröz şöyle konuştu:

"2002 yılında Ak Parti iktidara geldi ve ülkemizde yatırımların ardı arkası kesilmedi. Ama maalesef 27 Nisan 2007 yılında bir e-muhtırayla bizi hizaya getirmek istediler. Ama karşılarında başkaları yoktu. Milletin destek verdiği, canı gibi sevdiği Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bu millet Cumhurbaşkanımızın arkasında dik durdu. Ve ülkeyi hainlere yem etmedi. Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek istemediler. Ama bu millet ferasetini ortaya koyarak bunu da geçti, partiyi de kapattırmadı ve bugünlere geldik. 15 Temmuz’u seyrettiniz ve hepiniz yaşadınız. Kökü dışarıda olan o hainler ülkeyi tekrar parçalamaya çalıştılar. Bundan sonra 15 Temmuz’lar yaşanmaması için sandıkta 'evet' diyeceğiz. Bundan sonra bu ülkeyi bu hainlere yedirtmeyeceğiz. Bunların artık son demi geldi. 16 Nisan'da sandıkları patlatırcasına oy verip elimiz güçlendikten sonra bu hainlere geçit yok. Hepsi birlikte olmuşlar. Almanyası, Hollandası, Avrupa Birliği, İngilteresi, Amerikası, Yahudi ve İsraillisi hep beraber olmuşlar. Yanlarına bizim yardakçılarımızı da almışlar ve bu milletin karşısına çıkmışlar. İnşallah bu millet onlara geçit vermeyecek ve 16 Nisan'da 'evet' diyecek. Hep beraber 'evet' diyerek bu vesayeti sona erdireceğiz. Bunu hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz."

DHA