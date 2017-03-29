Ak Partili Dişli: Bu sistem kriz doğurmaya hazır, Davutoğlu döneminde gördük

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, anayasa değişikliği ile ülkedeki çift başlı yönetimin ortadan kalkacağını söyledi. Dişli, "Bu parlamenter sistem kriz doğurmaya hazır. En son Davutoğlu döneminde de gördük, anlaşamadılar. Dolayısıyla parti, Genel Kurul'a gitti, Genel Başkanı değiştirdik. Binali bey geldi" dedi.

Rize'de Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlar olduğunu, 16 Nisan referandumunun bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Anayasa değişikliği ile ülkede çift başlı yönetimin ortadan kalkacağını belirten Dişli, şunları söyledi:

"Bu sisitemle Cumhurbaşkanı'nın mevcut görevlerini anayasal hale getirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanına bu sistem birçok sorumluluk yüklüyor. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında hiçbir sorumluluğu yok. 16 Nisan’dan sonra 'evet' oyu çıktığında attığı her adımdan sorumlu olacak. Başbakanlık ortadan kalkacak, çift başlılık ortadan kalkacak. Bu parlamenter sistem kriz doğurmaya hazır. Daha önce de gördük. En son başbakan Davutoğlu döneminde de gördük, anlaşamadılar. Dolayısıyla parti, Genel Kurul'a gitti, Genel Başkanı değiştirdik. Binali bey geldi. Aralarında özel ilişki olmasına rağmen bu sistem problem doğuruyor. Bu sistem problem doğurduğu için tek başlı sisteme geçmemiz lazım."

Dişli, daha sonra da AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte Salarha Beldesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, sokakta oğlağı kucağına alarak sevdi.

DHA