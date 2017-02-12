Ak Partili Eker: PKK'nın tayin ettiği yoldan gitmeye devam ediyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düzenlenen Danışma Meclisi toplantısında yeni Anayasa paketi hakkında bilgiler verirken, "PKK'nın siyasi uzantısı PKK'nın tayin ettiği yoldan da gitmeye devam ediyorlar" dedi.

AK Parti'nin Kızıltepe İlçesinde özel bir düğün salonunda düzenlenen Şubat ayı Danışma Meclisi toplantısına Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ile birlikte katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, burada yeni anayasa paketi ile ilgili konuştu. Eker, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini anlatırken şöyle dedi:

"AK Parti kurulmadan 25 sene önce PKK terör örgütü Türkiye'de terör eylemlerine başladı. PKK'nın tezi şuydu; Kürt vatandaşlarımıza, kardeşlerimize AK Parti'den önce devletin bazı yanlış ve hatalı uygulamaları Kürt kardeşlerimize de farklı inançlara mensup kardeşlerimize de yönelik anti demokratik uygulamalar, haksızlıklar, eziyetler, zulümler ve geçmişte olanları PKK o zemini kendine kullandı. Doğrudur. Ama AK Parti, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Boşnağı, Arnavutu ile bu topraklarda yaşayan bütün etnik grupların, bütün kültürlerin, dinlerin, inançların, kimliklerin hepsinin hülasasıydı AK Parti. AK Parti milleten aldığı güçle, Türkiye'nin her yerinde Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi yoluyla çok önemli mesafeler kat edildi, demokratikleşme reformları yapıldı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, toplantıda konuşmasını Kürtçe yapan il Başkanını örnek vererek, "İl başkanınız biraz önce bu kürsüde Kürtçe konuşma yaptı. 25 yıl önce bu mümkün müydü Hatırlayın bu yapılabilir miydi Yapılması halinde hangi sonuçlarla karşılaşabileceğimizi hatırlayın. Biz milletimizi sevdiğimiz için, 79 milyonu sevdiğimiz ve bir bildiğimiz için bu reformları yaptık" dedi.

Kürtçe alanında yapılan düzenlemeleri de anlatan Eker, şöyle devametti:

"Kürtçe eğitimi önündeki engelleri ve Kürtçe kullanımı ve gelişimi önündeki bütün engelleri kaldırdık. Fakat, PKK bundan rahatsız oldu. Çünkü, PKK'nın 70'li yıllarda kendisini üzerine bina ettiği temel ölçüler çöktü. Bir uluslararası akla hizmet eden ona taşeronluk eden silahlı bir terör örgütünden başka bir şey değil. Kürt halkı ile hiçbir ilişkisi yok. Sadece Suriye'yi yerle bir eden, Irak'ı parçalayan bölen, kan gölüne çeviren, karanlık zihniyetin taşeronu olmaktan başka bir şey değil. PKK'nın siyasi türevleri de halkın içinde güya halktan siyasi destek alıp demokratikleşmekten, barıştan bahsediyorlar ama, PKK'ya karşı seslerini yükseltemiyorlar. PKK'ya 'Dur' diyemiyorlar. PKK'nın tayin ettiği yoldan da gitmeye devam ediyorlar."

DHA