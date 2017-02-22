AK Partili Eker'den CHP'ye 'papağan' benzetmesi (2)

PKK VE DEAŞ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIP ZARAR VERİYOR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat ayı Olağan Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Kürtlere en büyük zararı PKK'nın verdiğini söyleyerek, "PKK iki şeyle yola çıktı. İlki, Türkiye'yi bölüp bağımsız bir Kürt devleti kurmak, ikincisi bu komünist, sosyalist olacak. Bu iki iddia da çöktü. PKK'nın terörist başları, kendi politik geleceklerinde başka bir şey düşünmüyor. Ne Kürtler onların umurunda, ne Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın haklarına, ne de özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamalarına imkan sağlayacak bir şeylerin içerisindeler. Böyle bir istekleri yok. Aksine Türkiye'de ne zaman sivilleşme ve demokratikleşme yoluyla bir takım gelişmeler olsa, PKK'nın görevi taşeronluk yaptığı uluslararası karanlık güçlerin hesabına bunu sabote etmek, tahrip etmek" diye konuştu.

DEAŞ'in İslam düşmanlığını beslediğine dikkat çeken Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanlı cinayetlerle, dünyanın en vahşi ve barbar görüntülerini televizyonlara yansıtarak bunu yapıyor. Bu iki örgüt Türkiye'yi hedef almış ve zarar veriyor. Ortadoğu'da çıkarılan yangının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. PKK ve DEAŞ buna hizmet ediyor. Bu ikisi yetmiyor, uzun süre sivil toplum örgütü gibi görünen ama kodlarında sadece iki yüzlülük olan FETÖ terör örgütü de yüzünü 15 Temmuz'da gösterdi. O da aslında bu ikisini yapmak istediğine ortak. Türkiye'yi kanlı yangının içine çekme çabasında. 15 temmuz'da yapılmak istenen şey bir hükumeti değiştirmek değildi. Amaç, Türkiye Cumhuriyetini çökertmek. Kurum ve kuruluşları, silahlı kuvveti ve hükumetiyle çökertmek. Umduğu şey, sistem çökerse iç savaş çıkacak ve Türkiye, Suriye ile Irak'ın parçası gibi, kanlı yangın ortamının parçası haline gelecek. Buna hizmet ediyor. Cumhuriyet tarihinde ne Yunan ne de bir başkası, kurtuluş savaşı sırasında, hiç kimsenin yapmadığını hain FETÖ terör örgütü meclisi bombalayarak yaptı. Eğer bir iki metre sağa düşmüş olsa, düğmeye yarım saniye erken bassa genel kurul salonunun üstüne düşüyor. Oradan hiçbirimiz sağ çıkamazdık."

DHA