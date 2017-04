Ak Partili Ekinci: Tunceli'de 6 HES projesinden 5'i iptal oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Munzur Vadisi'nde yapımı planlanan 6 HES projesinin 5'inin iptal ettirildiğini, geriye kalan ve ihalesi yapılan 1 HES projesinden ise dönüş olmayacağını söyledi.

Referandum çalışmaları kapsamında Tunceli'ye gelen Azmi Ekinci gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin fahri milletvekili olarak uzun süredir kentte temaslarda bulunduğunu söyledi. Azmi Ekinci, Tunceli'ye yönelik 1.5 yıldır çalışmalar yaptığını hatırlatarak HES'ler konusunda şunları söyledi:

"Munzur suyu üzerinde yapılacak barajlara ilişkin vatandaşlardan şikayetler duymuştum. Bizzat vatandaşlarımız bu konuda huzursuz olduklarını beyan etmişlerdi. Bende onun üzerine il başkanımızla beraber Ankara'ya, Orman Bakanlığı'na gittik ve konuyu özellikle inceledik. Orada gördüğüm, daha önceden alınmış 6 tane baraj kararı vardı. Bu barajların ne zaman yapılacağıyla ilgili her hangi bir takvim yoktu. Ama bizim oradaki görüşmelerimiz sonucu bu 6 barajın 5 tanesinin iptal edilmesi sonucuna geldik. Bundan sonra her halde o zaten küçük mahiyeti olan barajlardı. Türkiye'nin elektrik enerji eksikliğine çok fazla katkısı olacak barajlar değildi. Dolayısıyla 5 tanesi gündemden çıkarıldı. Bir tanesi ise Konaktepe Barajı, her halde 1987'de gündeme alınan ve Tunceli'ye bir katma değer katacak anlamında planlamaya konulan bir baraj. O barajla ilgili işlemler yapılmış, ihaleler verilmiş ve sonuçlanmış. Son noktaya gelmiş olduğu için geriye dönük bir iptal durumu söz konusu olamadı. Keşke olabilseydi. Keşke ihalesi, vesairesi yapılmadan devreye girebilseydik. Ama bu artık kararı alınmış, ihalesi yapılmış ve geri dönüşü olmayan 87'den beri gündemde olan bir baraj olduğu için şu anda o herhalde yapılacak ama diğerleri yapılmayacak inşallah."

DHA