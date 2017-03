AK Partili Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun yenilmekten sırtı nasırlaştı

AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin, 2002'den bu yana yapılan her seçimde yenildiğini söyleyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, her çıktığı seçimde tuş olduğundan, yenilmekten sırtı nasırlaştı" dedi.

Elitaş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'le birlikte katıldığı 'Engelsiz Türkiye için Evet' programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun, muhtarlarla yaptığı toplantıları eleştirerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızı kıskanır bilirsiniz. Her seferinde yenilir, yenilen pehlivan güreşe doymaz, dendiği gibi sırtı nasırlaştı yenilmekten. Bu sefer 'Ben de muhtarlar ile toplantı yapayım' dedi. Muhtarlara, 'Ey muhtarlar, yarın bu sisteme evet dediğiniz takdirde, bir kişi canı sıkıldı diyecek ki, ben şu muhtarlığı sevmedim. Bu muhtarı sevmedim, bu muhtarlığı kapattım' diyor. Allah aşkına sayın Kılıçdaroğlu, bilerek söylüyorsan yalan söylüyorsun. Anamuhalefet partisinin Genel Başkanına yakışmaz. Bilmeden söylüyorsan, büyük zaaf. Anamuhalefet partisinin bunu bilmemesi kadar büyük zafiyet oluru mu" ifadelerini kullandı.

DHA