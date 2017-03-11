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Antalya Haberi: AK Parti'li Enç, Rusya dönüşünden paylaştı

AK Parti'li Enç, Rusya dönüşünden paylaştı
13:1911 Mart 2017
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AK Parti'li Enç, Rusya dönüşünden paylaştı
AK Parti'li Enç, Rusya dönüşünden paylaştı

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temasları sonrası, dönüş yolundan paylaştı. AK Parti'li Enç'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel uçağı TUR'da çekilen larda, Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Enç'in Twitter'dan 'Syn. Cumhurbaskanimiz ve Dışişleri Bakanımız Rusya dönüş yolu' notuyla paylaştığı ları retweet etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçeleyerek, yaptığı eylemde çıkan kavgada yaralanmıştı.

DHA

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