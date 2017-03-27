Ak Partili Ensarioğlu: Büyük Türkiye'nin kurgulanacağı sistem oylanacak

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Bu referandum, Türkiye'nin geleceği, ümmetin geleceği ve büyük Türkiye'nin kurgulanacağı yönetim sisteminin oylanacağı bir seçimdir. Mevcut sistem, Cumhuriyetin ilk kuruluşundan bu yana Kürtleri yok sayan, Alevileri yok sayan, ıslahat kanunlarıyla insanları, toplumu ıslah etmeye çalışan bir sistemdir" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, refarandumun partilerin siyasi yarışı değil, Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı bir seçim olduğunu söyledi.

Referandumun, Türkiye'nin geleceği, ümmetin geleceği ve büyük Türkiye'nin kurgulanacağı yönetim sisteminin oylanacağı bir seçim olduğunu söyleyen Ak Partili Ensarioğlu, "Mevcut sistem, Cumhuriyetin ilk kuruluşundan bu yana Kürtleri yok sayan, Alevileri yok sayan, ıslahat kanunlarıyla insanları, toplumu ıslah etmeye çalışan bir sistemdir. Muhafazakar insanlara bu sistemde sürekli şüphe ile bakıldı. Ezanlar yasaklandı, Camiler kapatıldı. Kur'an kursları kapatıldı bu ülkede. AK Parti hükümeti göreve geldiğinde milletten aldığı güçle ve destekle bu vesayet rejimini bir, bir ortadan kaldırdı. Her sıkıntıya düştüğümüzde millete gittik, millet gereken cevabı verdi. Şimdi bu işe bir nihayet koyma zamanıdır. Bugün bizim hazırladığımız anayasa değişikliği paketiyle, bu vesayet rejimi ve vatandaşını ötekileştiren sistem tamamen ortadan kaldırılacaktır. Şimdi ilelebet halkın idaresini egemen kılmak için bir seçime gidiyoruz. Bu referandum, bu halkın kendi iradesine sahip çıkacağı anayasa değişikliği meseledir; aksine bir siyasi partinin çekişmesi meselesi değildir" dedi.

DHA