Ak Partili Erol Kaya: İdam anayasa değişikliğinin ardından gündemde olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "İnşallah idam bu anayasa değişikliğinin ardından gündemde olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde Kuzuluk Tabiat Park'ta partisinin düzenlediği toplantıya katıldı. Erol Kaya bir partilinin, "İdam gelecek mi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanı dün bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yaptı Sultanbeyli'de. Bakalım inşallah idamın bu anayasa değişikliğinin ardından gündemde olacağını sizlere altını çizerek ifade edeyim. Bir insanın devlete karşı yapmış olduğu suçları devlet affedebilir ama insana ve insanlığa işlenmiş suçları affetme yetkisi olduğunu düşünmüyoruz. Bugün Silopi'de, Lice'de bizim ülkemize, bizim vatanımıza ihanet eden insanların bedelini ödemeleriyle ilgili hiçbir şüphemiz ve tereddüdümüz yoktur. Bize kurşun sıkanlar, bu devlete kurşun sıkanların ne gerekiyorsa, hangi ceza görmesi gerekiyorsa onu mutlaka görmesi lazım."

DHA