Ak Partili gençlerle, anne ve kızı arasında 'broşür' gerginliği

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde referandum çalışmaları kapsamında stand kurup broşür dağıtan Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri ile anne ve kızı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında standı tekmelediği iddia edilen genç kız ile annesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Referandum çalışmaları kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde stand kuran Ak Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları üyeleri broşür dağıtmaya başladı. Yoldan geçen isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve kızı, broşörü almayı reddetti. Bu sırada partili gençler ile anne ve kızı arasında tartışma çıktı. Genç kız, iddiaya göre "Sizi burada istemiyoruz" diyerek standı tekmeledi. Stand devrildi, broşürler etrafa saçıldı. Gençlerin şikayeti üzerine polisler anne ve kızını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Ak Parti Darıca ilçe Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek durum hakkında bilgi aldı.

DHA