Ak Partili Gül, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, "Kılıçdaroğlu, ya milletten özür dilesin ya da yalan söylemeyi bıraksın. '18 yaşında milletvekili olsa 2 sene sonra emekli olacak milletvekilliğinden' diyor, böyle bir şey yok. Açıkça, aleni olarak milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor" dedi.

Abdülhamit Gül, Gaziantep'te Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıf üyelerine 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi yeni Anayasa metni ile ilgili bilgiler veren Gül, yeni Anayasa'nın daha demokratik bir Türkiye'nin önünü açacağını söyledi. Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, her uyandığında yeni yanlış bilgilerle, yeni manipülasyonlarla, 'Milletin kafasını bugün nasıl karıştırayım' diye, milletin karşısına çıkıyor. 'Hakim-savcıları genel başkan atayacak, bunu kabul ediyor musunuz' diye çok yalan söylüyor. Anayasa değişikliği teklifinde yargı Ak Parti'nin yargısı olmayacak. Yargı, bir partinin yargısı, bir cemaatin yargısı olmayacak. Ne olacak Yargı, mecliste iki partinin, üç partinin uzlaşmasıyla seçilebilecek. Bu da ne demektir Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan Hakimler Savcılar Kurulu, hem milletin seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından 4 üyenin seçtiği, hem milletin seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 üye ile seçilen bir kuruldan oluşacak. Yani tüm bu gelişmeler milletin patron olduğu bir sistemi ortaya koyuyor. 16 Nisan'da oylayacağımız değişikliğin adı 'Patron millet mi olsun Yoksa patron bugüne kadar millet adına milleti yönetmeye çalışan vesayet organları ve vesayetçiler mi olsun' Bunu oylayacağız."

Kılıçdaoğlu'nun 14 aylık torunun, erken emekli olması için SSK'lı gösterdiğini savunan Gül, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediği bir konu da 18 yaşında seçilebilme konusu. Diyor ki, 'Kendi çocuklarını milletvekili yapacaklar, iki sene sonra da milletvekilli olarak emekli olacaklar.' Ben bir milletvekili hemşeriniz olarak söylüyorum, 2 yıldır milletvekiliyim. Ona bakarsan milletvekili emeklisi olmam lazım. Ama benim milletvekili emekliliği yaşım için 20 sene beklemem gerekiyor. Hele 18 yaşında milletvekili olanlar 60 yaşından aşağı emekli olabiliyor. Kılıçdaroğlu, ya milletten özür dilesin ya da yalan söylemeyi bıraksın. '18 yaşında milletvekili olsa 2 sene sonra emekli olacak milletvekilliğinden' diyor, böyle bir şey yok. Açıkça, aleni olarak milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Eskiden 'kıyak emeklilik' vardı ama Ak Parti geldi bu işlere son verdi. 2 sene çalışacak, ondan sonra yaşını bekleyecek, milletvekili değilse kendi primini kendisi ödeyecek ondan sonra emekli olacak. Kendisi, kendisinden bildiği için işi, SSK Genel Müdürüyken, bu ülkeyi nasıl batırdığını, kurumu nasıl batırdığını bu milletimiz çok iyi biliyor. 14 aylık torunun erken emekli olsun diye sigortalı yapan bir kişiden ancak böyle bir şey beklenir. Milletin patron olduğu bu teklife 1 'hayır' oyu daha fazla almak için yalan söylemek gerçekten bir siyasetçiye yakışmıyor. 'Ahlak Yasası çıkaracaktık' diyor. Yalan söylememek için Ahlak Yasası'na ihtiyaç mı var Bir insan erdemli ise, bir insan dürüst ise, millet için siyaset yaparsa yasa değil, Anayasa ile bile yasaklamaya gerek yok."

DHA