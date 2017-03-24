AK Partili Gül: Referandum yaklaştıkça kararsızların sayısı düşüyor

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, referandum tarihinin yaklaşmasıyla kararsızların sayısının azaldığını söyledi.

Abdülhamit Gül beraberinde Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, il ve ilçe teşkilat üyeleriyle beraber Alaybey Mahallesi'ndeki trikotajcı esnafıyla bir araya geldi. Esnafla sabah kahvaltısı yapan Gül ve beraberindekiler, daha sonra işyerinin içine büyük ışıklı tabela ile 'kararımız evet' yazan esnafı ziyaret etti.

Referandumun yaklaşmasıyla kararsızların sayısının azaldığını anlatan Abdülhamit Gül, 18 maddenin açıklanmasının bunda önemli etken olduğunu söyledi. 'Hayır' diyenlerin yalan yanlış bilgiler üzerine kampanya yürüttüğünü ancak 18 maddenin neler getirdiğinin açıklanmasıyla bu algının sonlandırıldığını anlatan Gül, şöyle dedi:

"Referandum yaklaşıyor ve her geçen gün kararsızların sayısı azalıyor. Özellikle 'hayır' için propaganda yapanlar daha biz Anayasa metnini oluşturmadan; 'laiklik elden gidiyor, rejim elden gidiyor, yemin metninden laikliği kaldırıyorlar' diye yanlış bilgiler, yalan bilgiler üzerine bir kampanya başlatmışlardı. Metin ortaya çıktıktan sonra, Anayasa değişikliği metinleri, 18 maddenin neler getirdiğini, ülkeye ne gibi katkıları olacağını herkes gördükçe, okudukça vatandaşlarımız zaten bilinçli 'evet'in sayısı da artıyor. Onu da görüyoruz gerçekten büyük bir heyecan var. Türkiye'nin hükümet sistemi kendi üzerine dikilmiş bir elbise gibiydi fakat millet kendi üzerine göre dikmemişti. İlk defa millet kendi bedenine uygun Türkiye'nin ihtiyaçlarına, Türkiye'nin beklentilerine uygun bir hükümet sistemiyle yönetilecek. Bunun için sandığa gideceğiz, ülkemiz için Türkiye'nin geleceği için güçlü bir 'evet' çıkacağına inanıyoruz."

DHA